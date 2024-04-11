В Нальчике неизвестные открыли огонь по спецназу ФСБ

В ночь на 11 апреля спецназ ФСБ заблокировал предполагаемых террористов в садовом товариществе «Насып» в пригороде Нальчика. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь по силовикам. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности», — говорится в сообщении.

В НАК не привели других подробностей. В чем конкретно обвиняют блокированных в СНТ людей, а также сколько их, пока неизвестно. О пострадавших также не сообщалось.

В части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской республики в 5 утра 11 апреля ввели режим контртеррористической операции (КТО).

В конце марта режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске республики Дагестан. Тогда, как сообщалось, спецназ заблокировал вооруженных людей в нескольких квартирах в этих двух городах. Для проведения операции власти эвакуировали жителей соседних домов. Предполагаемых терористов задержали, а режим контртеррористической операции сняли в тот же день.

Позже в ФСБ заявили, что четыре задержанных в Дагестане иностранца помогали напавшим на «Крокус Сити Холл» оружием и деньгами. Кроме того, по версии спецслужбы, они также планировали устроить взрывы на набережной в городском парке Каспийска.

«Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», — говорится в пресс-релизе ФСБ. После совершения терактов они якобы собирались уехать из России.

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