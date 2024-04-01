Задержанные в Дагестане иностранцы помогали напавшим на «Крокус» оружием и деньгами

Задержанные в Дагестане иностранцы передали деньги и оружие напавшим на «Крокус» гражданам Таджикистана, утверждают в ФСБ.

«Боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в городе Москве», — говорится в сообщении спецслужбы, которое цитирует РИА «Новости».

Один из задержанных мужчин на опубликованном видео говорит, что он отвез предполагаемым террористам оружие. «Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — говорит мужчина, чье имя не называется, а лицо скрыто.

Кроме того, в ФСБ утверждают, что четверо задержанных в воскресенье утром мужчин также планировали устроить взрывы на набережной в городском парке Каспийска.

«Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», — сообщили в спецслужбе. После совершения терактов они якобы собирались уехать из России.

31 марта Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании в Дагестане трех мужчин, которых подозревают в подготовке терактов. в Махачкале и Каспийске на время вводили режим контртеррористической операции. Позже стало известно о задержании еще одного подозреваемого. Все они, как сообщается, являются иностранными гражданами.

Стрельба и пожар в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». После этого суд арестовал девятерых человек. Из них четверо — это непосредственные исполнители теракта. Девятого фигуранта дела Назримада Лутфуллои арестовали 29 марта. Какую роль он исполнял и что конкретно ему вменяют неизвестно.

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