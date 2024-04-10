Во ФСИН назвали самоубийством смерть в СИЗО помогавшего украинцам волонтера

Белгородский волонтер Александр Демиденко покончил жизнь самоубийством. Об этом в региональном управлении ФСИН сообщили местному изданию «Бел.ру».

При этом в ведомстве не уточнили обстоятельств смерти Демиденко, добавив лишь, что медики пытались реанимировать волонтера, а затем не обнаружили на его теле признаков насильственной смерти.

Во ФСИН также утверждают, что уведомили родных о кончине Демиденко телеграммой в день его смерти 5 апреля.

О смерти Демиденко СМИ сообщили 8 апреля со ссылкой на его родных. Те рассказали журналистам, что волонтер умер 5 апреля, но его жена узнала об этом от адвоката только три дня спустя.

Житель Белгородской области Александр Демиденко более года помогал беженцам из Украины добираться до единственного действующего погранперехода между Россией и Украиной и предоставлял им ночлег в своем доме. Сам он рассказывал, что с мая прошлого года у него останавливались до 900 человек.

В середине октября 2023 года коллеги Демиденко по волонтерской деятельности сообщили о его исчезновении. По их словам, он пропал после того, как пытался провести до украинского КПП пожилую женщину с онкологическим заболеванием. Тогда же жена Демиденко Наталья Вишенкова обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа.

Спустя неделю Демиденко нашелся в изоляторе — на него составили протокол за распитие алкоголя в запрещенных местах (часть 2 статьи 20.20 КОАП) и арестовали на десять суток. Тогда же СМИ распространили фото волонтера со следами побоев.

Позже в доме Демиденко прошел обыск, в ходе которого его увидела его жена. Позже она рассказала журналистам о «множестве синяков» на теле мужа.

1 ноября Шебекинский районный суд отправил Демиденко в СИЗО по обвинению в незаконном хранении взрывчатки. Сам волонтер утверждал, что нашел взрывчатые вещества, но не успел передать ее полиции.

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