Помогавший украинцам волонтер умер в российском СИЗО

61-летний волонтер Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам, умер в СИЗО в Белгороде. Об этом сообщили издания «Вот Так» и «Пепел», ссылаясь на его знакомых. Источник «Важных историй» также подтвердил журналистам гибель активиста.

По их словам, Демиденко умер еще 5 апреля, но адвокат сообщил о его смерти родным только спустя три дня. В СИЗО Демиденко находился по обвинению в незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК).

Как пишет «Медиазона», об исчезновении Александра Демиденко его коллеги-волонтеры сообщили в середине октября 2023 года. По их словам, он пропал после того, как пытался провести до украинского КПП пожилую женщину с онкологическим заболеванием. Тогда же жена Демиденко Наталья Вишенкова обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа.

Спустя неделю стало известно, что Демиденко арестовали на десять суток за распитие алкоголя в запрещенных местах (часть 2 статьи 20.20 КОАП). Тогда же СМИ распространили фото волонтера со следами побоев.

20 октября в доме Демиденко прошел обыск, на который силовики привезли и его самого. Жена волонтера после этого рассказала журналистам, что видела на теле мужа «множество синяков».

1 ноября Шебекинский районный суд отправил Демиденко в СИЗО по обвинению в незаконном хранении взрывчатки. Сам волонтер утверждал, что нашел взрывчатые вещества, но не успел передать ее полиции.

Житель Белгородской области Александр Демиденко более года помогал беженцам из Украины добираться до КПП «Колотиловка — Покровка» — единственного действующего погранперехода между Россией и Украиной, писала Русская служба Би-би-си.

Он также позволял беженцам ночевать в своем частном доме. Сам Демиденко рассказывал, что с мая прошлого года останавливались до 900 человек.

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