Суд отменил санкции ЕС против основателей «Альфа-групп» 

Суд первой инстанции в Люксембурге постановил снять персональные санкции, введенные ранее Европейским союзом, с основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана.

«Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной, и включение господ Авена и Фридмана в списки, следовательно, не было оправданным»,— говорится в постановлении суда.

Ранее Авен и Фридман заявляли, что основания для включения их в санкционный список, которые представил Совет ЕС, не отвечали европейским стандартам, а сами меры, по их мнению, были чрезмерными.

Соратник Навального Леонид Волков назвал решение суда бессмысленным. В марте 2023 года он признал, что просил европейские власти вывести из-под санкций Фридмана и Авена. Тогда он назвал это письмо «большой политической ошибкой».

«В том, что сделали европейцы сейчас — никакого смысла нет. Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны, не вступили с Путиным в конфликт. Суд ЕС просто так им отдал желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Чтобы что? Какой этим сигнал суд посылает Путину, его друзьям, российским олигархам? Прозрачного механизма выхода из-под санкций через публичный разрыв с Путиным и деятельное раскаяние так и не создано. "Лучше нанимайте больше европейских юристов и лоббистов", — говорит суд. Это все очень, очень плохо», — пишет Волков.

Оба российских бизнесмена попали под европейские санкции в апреле 2022 года. Тогда включение их в список объяснили близостью к Владимиру Путину.

При этом «Коммерсантъ» отмечает, что Совет Евросоюза не обязан исполнять решение суда.

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