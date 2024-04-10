Российские заводы начали скупать системы защиты от дронов

За последний год спрос на системы защиты от беспилотников в России вырос в четыре раза. Об этом сообщает Bloomberg, который проанализировал открытые данные по тендерам. По словам аналитиков агентства, России удалось увеличить производство таких систем как минимум в два раза с начала войны в Украине.

«В ближайшие кварталы Россия, вероятно, сможет сделать свои нефтеперерабатывающие заводы и другие дорогостоящие структуры менее уязвимыми для ударов дронов», — рассказал главный экономист по России в Bloomberg Economics Александр Исаков. По его словам, производство таких систем удалось нарастить еще до того, как страны Запада ужесточили санкции, в том числе на поставки электронных компонентов. В феврале 2024 года объем производства увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет агентство со ссылкой на данные Росстата.

Спрос на системы радиоэлектронной борьбы вырос по мере того, как участились атаки украинских дронов на российскую территорию. По данным российского сервиса для электронных закупок Tenderpro, чаще всего защиту от беспилотников закупают нефтегазовые предприятия, а также промышленные и горнодобывающие компании, отмечает Bloomberg. По словам генерального директора производителя радиолокационной техники «Юрмис» Андрея Клюева, производители защитных систем не успевают за спросом.

Bloomberg подсчитал, что в 2023 году российские госкомпании потратили на электронные системы безопасности не менее 1,7 миллиардов рублей. Большая часть этих денег пошла на защиту коммунальных предприятий и энергетической инфраструктуры.

Аналитики Bloomberg говорят, что системы защиты от беспилотников в значительной степени снижают риски для предприятий. Например, с их помощью удалось предотвратить удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области, отмечает агентство. А в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотники, атаковавшие Новошахтинский НПЗ, хотя их обломки упали на территорию предприятия. В итоге завод приостановил работу.

По подсчетам Reuters, с начала года украинские дроны атаковали как минимум 12 российских нефтеперерабатывающих заводов. В начале апреля глава Татарстана Рустам Минниханов призвал владельцев предприятий самостоятельно решать вопросы безопасности. «Всевышний дает нам знак: “Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — сказал он. По словам Минниханова, системы ПВО «решают свои задачи», однако «мы должны своими силами решать такие вопросы, каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет».

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