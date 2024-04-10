Навальная назвала вредным решение снять санкции с основателей «Альфа-банка»

Вдова Алексея Навального Юлия высказалась против решения суда первой инстанции снять санкции ЕС с основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. Она назвала это решение «вредным» и заявила, что оно ослабит российское антивоенное движение. Соответствующий пост опубликован в канале Навальной в Х.

«Хочется спросить у европейских политиков: “А что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли?”», — написала она. По словам Навальной, Фридман и Авен не сделали «никаких заявлений против войны» и не предприняли попыток закончить ее. «Они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов», — отметила Навальная.

«Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами», — добавила она.

«Идет третий год войны. За это время не появилось ни конкретного механизма ввода санкций, не выхода из-под них. Решения принимаются по принципу “кто до кого первым добежит”. Решение снять санкции с Фридмана и Авена — вредное. Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти», — резюмировала Навальная.

Ранее суд первой инстанции в Люксембурге постановил снять персональные санкции Евросоюза с Фридмана и Авена. Он объяснил это отсутствием доказательств того, что миллиардеры поддерживали действия по подрыву территориальной целостности и независимости Украины, оказывали финансовую поддержку ответственным за аннексию Крыма и получали выгоду от людей, принимающих решения.

В то же время решение люксембургского суда не означает, что санкции против миллиардеров снимут. Как отмечает «Коммерсантъ», у Евросовета нет обязательства его исполнять.

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