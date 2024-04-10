Адвокаты сидевшего в СИЗО школьника не удосужились проверить его возраст

Адвокаты школьника из Уфы, который незаконно провел в СИЗО полтора года, не заметили, что он не достиг возраста уголовной ответственности. Об этом юрист Виталий Буркин сообщил в своем телеграм-канале.

«Как выяснилось, за весь период мальчика поочередно защищали несколько адвокатов. И ни один из них не заметил, что их подзащитный не достиг необходимого возраста. Это лучшая иллюстрация того, что из себя предъявляет адвокатура — сборище лузеров», — пишет Буркин. Он не сообщил имена защищавших школьника адвокатов.

По словам Буркина, он написал заявление генеральному прокурору и главе Следственного комитета с просьбой возбудить уголовное дело в связи с заведомо незаконным преследованием несовершеннолетнего жителя Уфы.

Накануне стало известно, что 15-летний школьник Константин Носырев провел почти полтора года в следственном изоляторе. Как следует из приговора суда, подростка задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков вместе с его матерью. По версии следствия, Носырев распространял наркотики с 1 по 23 февраля 2022 года. При этом 15 лет ему исполнилось лишь 19 февраля того же года.

«После изучения дела несовершеннолетнего мальчика у руководства суда произошла настоящая истерика. Школьника срочно выпустили из-под ареста, так как было очевидно, что в течение двух лет никто просто не замечал эту чудовищную ошибку», — рассказала адвокат Айгуль Лесина, которую местное издание Mkset называет одной из защитниц Носырева.

В декабре 2022 года Демский суд Уфы приговорил Носырева, которому на тот момент было 15 лет, к трем годам воспитательной колонии, постановив взять его под стражу и этапировать в СИЗО. При этом ответственность по статьям 228-228.1, по которым был осужден школьник, наступает только по достижении 16 лет.

«Кассация даже отменила приговор по мягкости наказания. При новом рассмотрении вновь обвинительный приговор. И лишь перед апелляцией на второй приговор, на возраст осужденного обратил внимание сотрудник прокуратуры», — сообщил Буркин. По его словам, 3 апреля уголовное преследование подростка было прекращено. У него есть право не реабилитацию.

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