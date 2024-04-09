Уровень воды в курганском селе за сутки поднялся на полтора метра

В селе Звериноголовском Курганской области уровень воды за сутки вырос на 157 сантиметров. Об этом сообщила глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова.

По ее словам, сейчас уровень воды в районе находится на отметке в 661 сантиметр. Неблагоприятным считается уровень в 850 сантиметров, а опасным — в 1060.

«Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области. Продолжаем отселять людей», — написал губернатор региона Вадим Шумков.

Накануне в связи с угрозой затопления водозаборных сооружений генеральный директор компании водоснабжения Владимир Овсянников призвал жителей Кургана сделать месячный запас воды.

«[Необходимо] использовать все возможные емкости для того, чтобы этот запас был как можно больше», — отметил он, добавив, что пока вода подается в обычном режиме и «нормального качества». Режим чрезвычайной ситуации в Курганской области действует с 8 апреля.

Тем временем уровень воды в реке Урал в Оренбурге может достичь опасной отметки в 930 сантиметров уже 10 апреля. За сутки там прибыло еще 25 сантиметров воды. Местные власти прогнозируют, что во вторник в зоне возможного подтопления окажется еще ряд районов Оренбурга.

В Орске, где в нескольких местах прорвало дамбу, эвакуировали почти 2500 человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранее директор компании «Спецстрой», которая почти за миллиард рублей построила дамбу в Орске, Сергей Комаров обвинил в ее прорыве грызунов.

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