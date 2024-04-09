В Орске выявили десятки случаев кишечной инфекции из-за наводнения

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила о 27 случаях кишечной инфекции, связанных с паводками. Об этом сообщает РБК.

«Мы связываем с паводком заболеваемость кишечной инфекцией, которая произошла у нас во втором квартале. Сейчас оттуда жители уже эвакуированы, поэтому как такового очага нет», — сказала Савинова. Она также отметила, что не все из случаев подтверждены лабораторно.

Министр заявила, что других медицинских последствий, связанных с наводнением, в регионе не зафиксировано. «У нас нет ни одного случая смерти, связанного с утоплением. Ни в Орске, ни в Тоцком», — добавила она. Ранее местные власти сообщили о смерти четырех человек, однако отметили, что ни одна из них не связана с наводнением.

Местные жители тем временем пожаловались на мародерство. «У нас началось мародерство и грабежи. Мародеры начали ходить по домам, простукивать заборы — живут ли люди в домах», — рассказала Газете.ру жительница поселка Первомайский, расположенного рядом с Орском.

В ответ на жалобы мэр Орска Василий Козупица написал в своем телеграм-канале об увеличении числа полицейских: «Люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных домах. Поэтому договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров». Он также отметил, что пострадавшим из-за паводка приостановят начисление коммунальных платежей.

Прорыв дамбы в Оренбургской области произошел 5 апреля, затем дамбу прорвало еще в двух местах 6 и 8 апреля. Местные власти предполагают, что ситуация с половодьем стабилизируется не раньше 25 апреля, а максимальный уровень воды в регионе Росгидромет ожидает 10 апреля.

8 апреля несколько сотен жителей Орска вышли на стихийную акцию и записали видеообращение к Путину. Они потребовали повышения выплат за поврежденное имущество и обвинили руководство региона в бездействии. В результате местные жители добились встречи с властями. На встрече с инициативной группой губернатор Оренбургской области Денис Паслер сразу же потребовал убрать телефоны, но затем разрешил снимать. Как сообщает «Агентство», власти пока не выполнили ни одно требование инициативной группы.

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