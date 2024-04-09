На журналистку написали донос из-за фото в желтой куртке на фоне голубого неба

Журналистка из Вологодской области Антонида Смолина на свой странице во «ВКонтакте» сообщила, что на нее написали донос из-за фотографии в желтой куртке на фоне голубого неба. Внимание на пост, который сейчас недоступен, обратила «Новая вкладка».

Смолина рассказала, что в конце прошлой недели к ней пришел участковый (его имя не уточняется), так как некто Валерий Николаевич П. написал на журналистку донос.

«Так, мол, и так, пишет Валерий Николаевич: зашел на страницу Антониды Смолиной в соцсетях, а она там в желтом пуховике на фоне голубого неба фотографируется, тем самым вызывает ассоциации с вражескими символами, власть и армию нашу дискредитирует», — цитирует Смолину издание.

Журналистка отметила, что сначала эта ситуация показалась смешной, но затем ей стало страшно: «Не за себя — за людей, которые рядом живут. Что происходит у них в голове, в душе? Откуда это взялось?»

В разговоре с участковым Смолина пояснила, что купила желтый пуховик еще три года назад и отметила, что зарплата журналиста не позволяет ей «обновлять гардероб каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета». «Новая вкладка» пишет, что пока это дело не получило какого-либо развития. Говорил ли об этом с журналисткой кто-нибудь, кроме участкового, также не уточняется.

Около года назад директор школы в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Котова донесла в полицию на одну из своих учениц из-за сине-желтых косичек девочки. Заплетавшая косички мастер тогда рассказала журналистам, что они были сделаны под цвет спортивной формы девочки, которая занимается футболом.

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