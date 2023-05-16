В городе Пыть-Ях в ХМАО директриса школы написала донос на ученицу с сине-желтыми косичками

Директор школы №1 в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Котова донесла в полицию на одну из своих учениц. Поводом для доноса стали сине-желтые косички девочки, а также некий знак, выбритый на ее голове. По мнению Котовой, знак напоминает эмблему запрещенного в России украинского полка «Азов».

По заявлению Котовой силовики пришли с проверкой к родителям девочки и мастеру, которая заплетала косички. Мать девочки пояснила полицейским, что косички не сине-желтые, а салатово-синие, а выбрит на голове у дочери знак «Инь-Ян».

Позже в полиции заявили, что в действиях родителей правонарушений не обнаружено. «Проверочные мероприятия завершены, вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела», — сообщили изданию 86.ru в УМВД по ХМАО.

В свою очередь, заплетавшая косички мастер Вера Сохарева рассказала журналистам, что они были сделаны не в цветах украинского флага, а под цвет спортивной формы, в которой девочка занимается футболом.

Источник: 86.ru

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