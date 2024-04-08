В США у самолета Boeing при взлете оторвалась обшивка двигателя

В США у самолета Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines при взлете из аэропорта Денвера оторвалась обшивка двигателя. Видео инцидента в соцсети X опубликовали пассажиры лайнера.

На кадрах видно, как обшивка двигателя на правом крыле отрывается под напором набегающего потока воздуха. Самолет, о котором идет речь, должен был лететь в Хьюстон, но вскоре после взлета совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Как сообщает агентство Reuters, на борту самолета находились 135 пассажиров, в результате инцидента никто из них не пострадал. В авиакомпании Southwest сообщили, что технические специалисты проверяют самолет, при этом там отказались уточнить, когда двигатель лайнера проходил техническое обслуживание в последний раз.

По данным агентства, расследование инцидента начало Федеральное управление гражданской авиации США. Reuters отмечает, что там также уже расследуют еще два происшествия на самолетах компании Southwest с двигателями Boeing, которые произошли в марте в Техасе и во Флориде.

В январе 2024 года у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета сорвало заглушку аварийного выхода. После этого случая Alaska Air приостановила работу всех своих 65 самолетов Boeing 737 MAX 9. 8 января перевозчик сообщил, что в ходе предварительных проверок на нескольких панелях были обнаружены болты, которые необходимо было подтянуть. Уже через месяц 57 бортов компании вновь приступили к полетам, писало Reuters.

В начале марта Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX 9. Позже в том же месяце стало известно о том, что руководство Boeing уходит в отставку.

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