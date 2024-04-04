США предупредили Израиль о возможном нападении Ирана в ближайшие 48 часов

Американская разведка предупредила власти Израиля о возможном военном ответе Ирана на авиаудар по иранскому посольству в Дамаске. По данным ЦРУ, Иран может атаковать Израиль уже в ближайшие 48 часов. Об этом со ссылкой на источники пишут издания Israelinfo и Vox.

Как сообщается, Израиль отнесся к предупреждению серьезно. В стране объявлена мобилизация резервистов, в первую очередь призвали операторов израильской зенитно-ракетной системы «Железный купол». Вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность.

Накануне лидер Ирана аятолла Хаменеи опубликовал в соцсети X пост на иврите. «С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского посольства в Дамаске», — говорится в нем.

Также билборды и плакаты с угрозами в адрес Израиля появились на улицах Тегерана, пишет Israelinfo. На них изображены министр обороны Израиля Йоав Галант, начальник израильского Генштаба Герци Халеви, его заместитель Амир Барам, командующий ВВС Израиля Томер Бар и командующий израильского ВМФ Давид Саара Салам и написано «Мы отомстим» на иврите и английском.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по посольству Ирана в столице Сирии. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммад Реза Захеди и генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Израильские власти официально никак не комментировали сообщения об ударе. В то же время четыре источника газеты The New York Times в администрации Израиля на условиях анонимности подтвердили, что атаку совершили военные этой страны. При этом собеседники издания настаивали, что у объекта, по которому нанесли удар, не было статуса дипломатического учреждения, и поэтому он был «законной целью».

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