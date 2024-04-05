В Еврокомиссии рассказали о последнем этапе создания трибунала над Путиным

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс надеется на создание международного специального трибунала для российских властей до конца 2024 года. Об этом он сообщил Deutsche Welle в кулуарах конференции «Восстановление справедливости для Украины», которая состоялась в Гааге 2 апреля.

«Мы ведем дискуссии об этом трибунале с различными международными акторами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение — на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы», — сказал Рейндерс.

По его словам, создание трибунала находится на последнем этапе. «Следующий шаг — это вопрос политической воли», — добавил еврокомиссар.

В рамках конференции 44 страны подписали декларацию о создании спецтрибунала для России за преступления в Украине.

«Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый в этом отношении, и призываем заинтересованные государства и международные организации активизировать усилия по обеспечению надежной правовой основы и широкой международной поддержки для завершения этого процесса. Россия должна ответить за свою агрессивную войну против Украины. На нас, международном сообществе, лежит обязанность соблюдать Устав ООН и гарантировать, что преступление против Украины не останется безнаказанным», — цитирует документ DW.

Нидерланды предложили провести спецтрибунал у себя. Участники конференции это приветствовали, отмечает издание.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой. Их назвали ответственными за совершение военных преступлений в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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