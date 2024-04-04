Президент Франции назвал угрожающими комментарии Минобороны России об участии Парижа в атаке на «Крокус» 

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «странные и угрожающие» комментарии российского министра обороны Сергея Шойгу по итогам телефонного разговора с французским министром обороны Себастьяном Лекорню.

По словам Шойгу, Москва надеется, что за терактом «не стоят французские спецслужбы». Макрон назвал это заявление «манипуляцией».

«Смешно говорить, что за этим стоит Франция, что за этим стоит Украина. Все это не имеет смысла. Но это манипуляция информацией, являющаяся частью военного арсенала, который сегодня использует Россия», — отметил президент Франции.

Он также добавил, что телефонный разговор двух министров состоялся по инициативе французской стороны. Макрон отметил, что Париж хотел выразить солидарность и поделиться информацией: «Я поручил министру и соответствующим службам провести технический обмен информацией с российскими коллегами, чтобы передать послание солидарности, а также потому, что мы располагали полезной информацией, которую я не буду здесь раскрывать, о том, кто стоял за организацией этого теракта».

Ранее российское Минобороны сообщило, что Лекорню «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада» к теракту в «Крокус сити Холле». В то время, как Шойгу утверждал, что у российских властей есть «сведения об украинском следе» и добавлял, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов».

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