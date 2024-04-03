Впервые в истории человечеству придется удалить секунду из мирового времени 

К 2029 году человечеству впервые в истории придется удалить секунду из мирового времени. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии МИИГАиК Павел Юзефович.

По его словам, с 1972 года к мировому времени добавляли лишнюю секунду уже 27 раз. Последняя такая корректировка произошла 1 января 2017 года. Однако с момента введения шкалы UTC секунды никогда не удаляли. Это, по мнению специалистов, может привести к непредсказуемым последствиям.

«Согласованность двух шкал времени — равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 — достигалась компромиссом — квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное "атомными" секундами, время от времени "подправляется" ровно на одну секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1», — пояснил Юзефович.

Об удалении секунды из мирового времени заговорили после публикации исследования о том, что таяние полярных льдов замедляет скорость вращения Земли. При повышении температуры лед на полюсах тает и вода стекает в океаны. То есть чем больше воды находится у экватора, тем медленнее вращается планета.

Недавно ученые зафиксировали колебания в ядре планеты, которые привели к тому, что Земля начала вращаться быстрее. Изначально предполагалось, что отнять секунду от мирового времени необходимо будет в 2026 году, но из-за таяния ледников этот вопрос отложили еще на три года.

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