В Украине будут призывать на службу с 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий нижнюю границу призывного возраста с 27 до 25 лет. Об этом сообщает «РБК Украина». Таким образом на военную службу теперь могут быть призваны мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Закон вступит в силу 3 апреля.

Соответствующий законопроект подготовило министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. Верховная Рада одобрила его еще весной 2023 года. Агентство Bloomberg писало, что Владимир Зеленский не спешил подписывать документ из-за опасений, что это могло бы вызвать негативные социальные последствия.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения “мир любой ценой”. Эта тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться», — цитировало агентство главу исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко.

Также Зеленский требовал предоставить ему четкий план того, как будут распределяться новобранцы, писало Bloomberg. Во время выступления на пресс-конференции в декабре прошлого года президент Украины заявил, что готов подписать документ, если получит аргументы от военных.

2 апреля Зеленский также подписал закон о создании электронного воинского учета. Предполагается, что в реестре будет содержаться информация о военнообязанных: ФИО, место и дата рождения, место жительства, семейное положение, образование, место работы, состояние здоровья, военно-учетная специальность, а также данные о родителях, реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, информация о выезде за границу и другое.

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