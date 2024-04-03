Власти аннексированных регионов будут изымать брошенные украинцами квартиры

В аннексированной Запорожской области назначенные Россией власти хотят принять закон о национализации брошенного жилья в регионе, пишут «Ведомости».
По словам первого зампреда запорожского парламента Николая Пастушенко, за два года войны в аннексированной области накопилось «очень много» пустующего жилья, из-за чего страдают коммунальные предприятия, которые не получают оплату за услуги.
«Мы понимаем прекрасно, что среди них есть квартиры людей, которые на данный момент ведут подрывную работу против наших жителей и нашей страны», — подчеркнул он.
При этом Пастушенко сказал, что квартиры якобы не будут «отжимать». Также, по его словам, власти не планируют отбирать жилье у тех, кто временно уехал от боевых действий в Россию или за границу. Он отметил, что все решения будут приниматься «исключительно через суд».
Аналогичный закон в конце марта приняли в аннексированной Луганской области. Он регулирует национализацию квартир, которые были оставлены с 2014 года.
«Мы говорим о квартирах тех людей, которые уехали с территории ЛНР и больше не собираются сюда возвращаться», — говорил ранее депутат-единоросс регионального парламента Алексей Белецкий. Тогда же он отмечал, что речь идет не только о квартирах, но и о частных домах.
По данным главы аннексированной Луганской области Леонида Пасечника, в регионе насчитывается около 22 тысяч брошенных квартир и домов. Собственники этой недвижимости не оплачивают коммунальные услуги с 2014 года.
Власти аннексированных Херсонской и Донецкой областей не сообщали о «национализации» брошенных квартир. Однако в конце марта председатель правительства «ДНР» Евгений Солнцев говорил, что в регионе выявили более 30 тысяч бесхозных объектов недвижимости.
В конце прошлого года «Холод» выяснил, что потерявшие жилье мариупольцы месяцами добиваются от российских властей права на получение недвижимости. В городе строят новые дома, но квартиры там продают военным и россиянам.
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