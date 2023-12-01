Жители Мариуполя месяцами ждут жилье. Вместо их разрушенных домов строят новые, но квартиры в них покупают россияне

Мариупольцы, потерявшие дома в результате российских обстрелов, месяцами добиваются права получить новую недвижимость от российских властей. Однако, как пишет «Холод», многие новые квартиры уже проданы военным и другим россиянам, в то время как мариупольцы вынуждены жить в полуразрушенных постройках и месяцами стоять в очередях.

По оценкам ООН, в результате военных действий в Мариуполе было повреждено или разрушено до 90% многоэтажных жилых домов. Многие местные жители до сих пор не получили новые квартиры взамен разрушенных.

Жительнице дома на Нахимова, поврежденного обстрелами, пришел положительный ответ на заявление о получении компенсационной квартиры 14 марта 2023 года. Однако уже в августе женщина получила новое сообщение о том, что «местная власть передумала и решила», что она не имеет права на это жилье. «И вот полгода мы с мужем слоняемся по улицам города, в то время как в моем доме идет продажа квартир», — говорит она.

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Другая жительница этого дома Анна рассказала «Холоду», что для подачи заявления на новую квартиру нужно собрать множество документов, что часто бывает затруднительно, так как у многих мариупольцев сгорело все имущество. Кроме того, подавать документы должны все, у кого была долевая собственность на квартиру, а у многих горожан родные пропали без вести, погибли или уехали. Местные адвокаты отказывают в помощи по подготовке исковых заявлений в суды из-за страха, что их «лишат практики».

Среди других проблем — смена российскими властями мариупольских адресов. При установке нового предыдущий адрес аннулируется, после чего прописка становится недействительной и людям становится сложнее доказать, что они там жили. Мариупольцам приходиться стоять в огромных очередях.

По словам Марии, которая возглавляет группу из 50 человек, живших в мариупольском «Доме с часами», только 11 ее соседей получили одобрение на новые квартиры. Жилье им собираются предоставить не в том доме, что строится на месте разрушенного. Сама Мария не может подать заявку на квартиру, так как у нее сгорели все документы на предыдущую.

Анна рассказала «Холоду», что многие горожане также сталкиваются с невозможностью вступить в наследство.

«Это случилось с моими знакомыми. Мужчина и женщина. Мужчину застрелили снайперы, а женщина погибла от взрыва бомбы. Это видели десятки людей, они подтверждают. Их дочь до сих пор это не пережила. А ей в прокуратуре сказали: “Почему вы не собрали в кулечек останки?”. Нет тела — нет дела», — рассказала она.

Новые жилые дома в Мариуполе строит, среди прочих, компания «РКС-Новороссия». По словам ее директора Ильдара Шарипова, жилье в новых регионах покупают не только местные жители, но и российские строители и военные, которые хотят остаться «либо на реабилитацию, либо на покой, либо на отдых на море». «[Мариуполь] сейчас действительно денежное место», — сказал он в разговоре с «Ведомостями».

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