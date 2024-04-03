Чиновница связала рост детской агрессии с колонкой «Алиса» и «скибиди-туалетами»

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина пожаловалась депутатам на веб-сериал про «скибиди-туалеты» и на колонку «Алиса», которая рассказывает, что главная героиня мультфильма «Маша и медведь» умерла. На выступление Митяниной обратила внимание «Ротонда».

Уполномоченная по правам ребенка выступала с отчетом о своей работе. Она включила депутатам аудиозапись, на которой ребенок задает «Алисе» вопрос о том, почему Маша живет в лесу одна.

«Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки. Именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потерю ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», — ответила «Алиса», процитировав один из найденных ею сайтов.

После этого в зале, вероятно, раздался смех, потому что Митянина сказала: «А мне вообще не смешно. Это 5-6 лет».

Затем омбудсмен показала депутатам фрагмент из ютуб-сериала «Скибиди-туалет», назвав его «вакханалией». «Теперь это преподносится как вечная борьба добра со злом. Дети 7–8 лет с нетерпением ждут новые серии и просят покупать им игрушки», — сказала она. Митянина продемонстрировала парламентариям игрушки, сделанные в виде персонажей из «Скибиди-туалета», и спросила у одного из единороссов Александра Ржаненкова, хочет ли он, чтобы такими играли его внуки.

«Неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные, ожесточенные. Интернет их учит тому, что запретов нет», — сказала уполномоченная. В финале она обратилась к «телеграм-каналам и СМИ, которые после каждого ее выступления позволяют себе ехидные заголовки».

«Я говорила и буду говорить об информационной безопасности и гигиене. И детей, и родителей надо учить, что это опасно и очень вредно для здоровья», — резюмировала она.

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