Цветы с мемориала жертвам теракта в «Крокусе» перенесли на могилы погибших военных 

Волонтеры ростовской организации «Милосердие-на-Дону» перенесли цветы с местного мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» на могилы погибших в Украине солдат. Об этом сообщает издание 161.ru.

Представительница фонда Мария Гиченко рассказала журналистам, что это было сделано по инициативе городской администрации. По ее словам, игрушки, которые ростовчане оставляли на мемориале, волонтеры отдадут в детские дома в аннексированной Донецкой области.

«Мемориал жертвам теракта в “Крокусе” был временным. Городская администрация решила передать принесенные ростовчанами игрушки и цветы в нашу благотворительную организацию. Мы решили, что будет правильным возложить букеты на могилы бойцов, похороненных в Секторе мужества на Аллее героев. Отдать им дань памяти. Также мы возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны в ветеранском квартале Северного кладбища. Что касается игрушек, то в эту субботу мы отвезем их в детские дома Донбасса вместе с гуманитарной помощью», — сказала Гиченко.

Фото: «Милосердие-на-Дону»

Мать одного из погибших военных Наталья Федорченко в разговоре с изданием назвала действия волонтеров «не очень обдуманным поступком». «Люди приносили цветы совсем по другому поводу, не нашим ребятам. Зачем вообще было перевозить эти цветы? Когда бы стали подсыхать, тогда можно было бы их взять и вывезти. Давайте теперь с одной могилы брать цветы и переносить к нам, на Аллею», — сказала она.

Вдова бывшего военного Анна также отреагировала на это негативно. «Я, мягко говоря, была шокирована, что на могилы героев привезли цветы, которые люди несли совершенно по другому поводу. Это неуважение и к погибшим в теракте, и к погибшим участникам СВО, и к родственникам погибших», — сказала она.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин в камуфляжной одежде зашли в здание концертного зала с оружием и начали расстреливать людей, а затем подожгли помещение. В результате погибли более 140 человек, еще более 500 пострадали. Басманный суд Москвы арестовал десятерых фигурантов дела о теракте. Среди них — четверо обвиняемых исполнителей нападения. Их привезли на заседание со следами пыток.

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