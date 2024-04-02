Шойгу отчитался об успехах на фронте

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал об успехах российской армии в войне с Украиной. Он утверждает, что с начала года под контроль российских военных перешло более 400 квадратных километров аннексированных украинских регионов.

«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении. За прошлый месяц в ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Запорожская область и поселок Мирное», — сказал Шойгу.

Слова Шойгу подтверждают британская военная разведка и блоггеры, пишет CNN. Телеканал отмечает, что ключевая оборонительная линия Украины на восточном фронте на прошлой неделе, вероятно, частично перешла под контроль российских войск.

«Российские войска продолжают постепенное продвижение к западу от Авдеевки. В конце марта 2024 года они почти наверняка взяли под свой контроль два села — Тоненке и Орловку», — сообщила разведка Великобритании в соцсети X в конце марта.

Взятие самой Авдеевки, которое являлась крупнейшим укрепрайоном ВСУ в Донбассе, стало самым большим успехом российской армии в этом году. О взятии этого населенного пункта Шойгу доложил Владимиру Путину в середине января.

Кроме того, по словам Шойгу, с января этого года вооруженные силы Украины якобы потеряли более 80 тысяч военнослужащих, а также 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. О потерях российской армии министр обороны говорить не стал.

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