Лукашенко заявил о подготовке к войне

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но готовится к войне. Его цитирует издание «Белта».

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — отметил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси идет «необходимая подготовка соответствующих подразделений», в войска поставляются разные виды вооружения и техники.

«Если оттуда [из недружественных стран] кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить — беда», — добавил Лукашенко. В то же время он сказал, что Беларусь никому не угрожает.

«Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать», — сказал он. «Мы хотим мирной жизни […] Чужой кусок рвет роток — так в народе говорили, я это усвоил из своей деревенской жизни. Я не хочу ничего чужого. И всегда говорю: не тронь чужое, боком вылезет. И вам хочу завещать: чужого не троньте. Рано или поздно это превратится в катастрофу», — резюмировал он.

В конце марта Лукашенко встретился с беларусскими военными и обсудил с ними возможные боевые действия в Сувалкском коридоре. «Они все время вякают про Сувалкский коридор, сколько тут километров до территории РФ [Калининграда]?» — спросил он. Министр обороны Виктор Хренин отметил, что по прямой — 42 километра. «Зря они вякают», — сказал Лукашенко.

Затем он обратился к командующему войсками Северо-западного оперативного командования Александру Науменко со словами о том, что беларусским военным придется противостоять Балтийским странам и «прихватить» кусок на северо-востоке Польши. На это Науменко отметил, что «все действия спланированы» и «вопросы боевой готовности отрабатываются».

Сувалкский коридор — кратчайший сухопутный маршрут между Беларусью и Калининградской областью. Он проходит по территории Литвы и Польши вдоль их границы и соединяет страны Балтии с Евросоюзом. Летом 2023 года власти Польши говорили о том, что в сторону Сувалкского коридора со стороны России выдвинулись более сотни бойцов ЧВК Вагнера.

Незадолго до этого Владимир Путин заявил, что Польша планирует «вмешаться в конфликт» в Украине, чтобы «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину».

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