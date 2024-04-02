Израиль признал вину в «непреднамеренном» убийстве сотрудников гуманитарной организации в Газе

Власти Израиля признали вину своих военных в «непреднамеренном» убийстве сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. Ранее ее представители сообщили, что израильская армия обстреляла автомобильный конвой организации в Газе. В результате погибли семь сотрудников, среди которых были граждане Австралии, Великобритании и Польши.

В World Central Kitchen эту атаку назвали «непростительной», подчеркнув, что на автомобилях конвоя были логотипы организации, а их передвижение по Газе осуществлялось в координации с израильскими военными. В организации также заявили, что после обстрела она на неопределенный срок остановит деятельность в Газе.

В первоначальном комментарии израильской армии (ЦАХАЛ) по этому поводу говорилось, что военные «на самом высоком уровне пытаются понять обстоятельства этого трагического инцидента». При этом напрямую ответственность за обстрел и гибель гражданских ЦАХАЛ на себя не брал.

Во вторник, 2 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху фактически признал ответственность военных за этот инцидент, выразив соболезнования и назвав его «трагическим» и «непреднамеренным».

«Во время войны такое случается. Мы тщательно расследуем произошедшее и сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось», — сказал Нетаньяху в видеообращении.

World Central Kitchen — одна из ключевых гуманитарных организаций, которая обеспечивает продовольствием гражданское население в Газе с начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре прошлого года. По последним данным, ее сотрудники с начала боевых действий распределили в секторе Газа более 32 миллионов порций еды.

В конце марта журнал The Economist со ссылкой на экспертов писал, что в условиях продолжающейся войны сектору Газа уже в ближайшее время грозит неминуемый голод. По их словам, он начнется в мае, а к июлю голодать будет уже все население региона.

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