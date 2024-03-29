Сектору Газа грозит неизбежный голод

Голод в секторе Газа, где продолжается война между Израилем и ХАМАСом, наступит уже в мае, а к июлю голодать будет уже все население сектора. Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на докладе партнерства по комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC).

По данным его экспертов, уже сейчас по меньшей мере пятая часть населения Газы испытывает острую нехватку продовольствия, а каждый третий ребенок страдает от острого недоедания. В докладе говорится, что ежедневно из каждых 10 тысяч жителей Газы двое умирают от голода или недоедания и болезней.

Как пишет The Economist, причиной нехватки продовольствия в Газе стали не только введенные Израилем ограничения на его ввоз, но и перебои в его распределении. Так, в ООН отмечают, что Израиль регулярно запрещает пропуск в сектор конвоев с гуманитарной помощью. В свою очередь, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в середине марта обвинило Израиль в нанесении удара по центру распределения продовольствия в Рафахе. Израиль называл этот удар «точечным» и заявлял, что в результате был убит террорист из оперативного подразделения ХАМАС. Также израильские власти обвиняли нескольких сотрудников БАПОР в причастности к нападению ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года.

The Economist отмечает, что достоверных данных о смертности от голода в секторе Газа пока нет. Однако, информация, собранная в докладе, показывает, что в феврале 2024 года на севере Газы от острого недоедания страдали 29% детей в возрасте до двух лет, а около 66% семей оставались без еды в течение суток по меньшей мере 10 раз за месяц.

Наихудшая ситуация, по данным экспертов, сложилась в городе Газа, «который был блокирован израильской армией в течение шести месяцев» после нападения ХАМАСа на Израиль. За это время, пишет издание, в город смогли попасть лишь немногие автоколонны с продовольствием. Сейчас поставки продуктов питания выросли, но и они находятся под угрозой, если Израиль «предпримет следующий шаг в своей военной операции против последнего крупного оплота ХАМАСа» в Рафахе на границе с Египтом.

Официально Израиль отрицает, что намеренно провоцирует голод в Газе, но некоторые высокопоставленные израильские политики ранее призывали использовать ограничения в поставках продовольствия в качестве рычага давления на ХАМАС с целью освобождения израильских заложников.

«Даже если это делается не совсем преднамеренно, это преступная халатность, граничащая с преднамеренными действиями. И результат для жителей Газы тот же», — отмечает исполнительный директор израильской правозащитной организации Gisha Таня Хари. Ранее с аналогичными обвинениями в адрес Израиля выступал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он говорил, что Израиль «провоцирует» голод в секторе Газа и использует его как оружие в войне.

Читать еще При смертной казни убивают и невиновных История человека, которого расстреляли вместо Чикатило

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.