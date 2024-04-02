Владимирский вице-губернатор назвал слизнями и отбросами эмигрировавших россиян 

Вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов на заседании Общественной палаты высказался о россиянах, которые уехали из страны после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет местное издание «Чеснок».

«Все эти отбросы общества, которые убежали, нахлебники, слизни, которые сидели на шее, не работали, а только деньги себе гребли, — вот они все побежали, мошенники. Теперь льют оттуда грязь на нас», — сказал Баранов.

При этом молодежь, оставшуюся в России, он считает «великолепной». Также Баранов заявил, что Общественной палате необходимо работать с молодыми людьми, потому что «вся эта пена сейчас поползла по нашим границам».

Баранов далеко не первый российский чиновник, который оскорбляет уехавших из страны россиян. Так, в ноябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал релокантов предателями. «Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет», — написал он тогда в своем телеграм-канале.

В январе этого года патриарх Кирилл заявил, что необходимо прощать вернувшихся в страну граждан. «Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть», — сказал он в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

В свою очередь, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в феврале 2024 года назвал релокантов, которые поддерживают ВСУ и желают поражения России, мерзавцами. При этом Владимир Путин летом прошлого года не видел ничего плохого в отъезде россиян из страны. Тогда он заявил, что половина уехавших с начала войны уже вернулись в Россию.

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