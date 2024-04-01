Запчасти для российских дронов покупали за криптовалюту в обход санкций 

Концерн «Калашников» с помощью посредников закупал в Китае запчасти для производства беспилотников. Для оплаты использовали криптовалюту Tether — «стейблкоин», который привязан к доллару. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что контрабандист Андрей Зверев получил запрос от дочки «Калашникова» на покупку деталей для дронов, которые российская армия использует на войне в Украине. В конце 2022 года Зверев передал заказ на миллионы долларов дистрибьютору электроники в Гонконге и оплатил его криптовалютой.

«”Калашников” попросил меня найти некоторые возможности покупки деталей в Китае и их поставок», — сказал Зверев в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что наладил связи с китайскими заводами и организовал маршруты поставок запчастей, которые в том числе помогали компаниям избежать уплаты российских таможенных пошлин. Приобретенную Зверевым электронику загружали в большегрузные автомобили в Шэньчжэне или Гуанчжоу, а затем отправляли в Россию через Кыргызстан и Казахстан.

По словам Зверева, товары не декларированными на границах, чтобы свести к минимуму бумажный след, а сотрудники таможни редко проверяли такой груз. «Никто не знает, что вы везете в грузовике», — отметил Зверев.

Он также предоставил изданию документ, в котором были перечислены 248 типов деталей, нужных дочерней компании «Калашникова». Среди них в том числе были микроконтроллеры STM32, которые производит швейцарская компания. Украинские военные находили их в российских дронах Zala Aero и Lancet. За этот заказ, по данным The Wall Street Journal, Зверев перевел около 10 миллионов долларов.

Ежемесячный объем всей «теневой торговли» участники российского крипторынка оценивают примерно в 10 миллиардов долларов. Такую цифру в августе прошлого года озвучил бывший чиновник и основатель криптобиржи Garantex Сергей Менделеев. Тогда же он объявил о запуске платежной фирмы Exved. Она, по словам Менделеева, должна помочь импортерам расплачиваться с иностранными поставщиками через Tether в течение нескольких часов.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок с российскими компаниями. С тех пор Россия столкнулась со сложностями в получении оплаты за нефть.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.