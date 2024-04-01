Хакеры взломали онлайн-магазин еды для заключенных и уменьшили цены там в сто раз

Интернациональная группировка хакеров, в которую входят в том числе покинувшие страну россияне и украинцы, успешно атаковали компьютерные системы российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает CNN. В частности, они взломали онлайн-магазин еды для заключенных и уменьшили в нем цены в сто раз.

Как уточняет CNN, таким образом хакерская группировка решила отомстить за смерть Алексея Навального, погибшего в колонии в поселке Харп за Полярным кругом 16 февраля. Свою атаку они совершили спустя несколько дней после гибели политика.

В результате атаки хакерам удалось похитить базу данных, содержащую информацию о сотнях тысячах заключенных, содержащихся в российских тюрьмах и колониях, включая колонию «Полярный волк», в которой отбывал наказание Навальный.

По словам хакеров, им удалось получить номера телефонов и адреса электронной почты родственников заключенных, которые они позже опубликовали. «Мы надеемся, что кто-то с ними (родственниками заключенных) свяжется и поможет понять, что случилось с Навальным», — рассказали хакеры журналистам.

Также атаке хакерской группировки подверглись сайты компаний, выполняющих подряды ФСИН. Там хакеры разместили фото Навального с женой Юлией на одном из протестных митингов в Москве.

Кроме того, хакерам удалось взломать онлайн-магазин ФСИН, в котором родные и близкие заключенных могут купить им продукты питания, гигиенические средства и другие товары первой необходимости. Получив доступ к системе магазина, взломщики установили цену всех товаров в один рубль, тогда как раньше большинство доступных для покупки позиций стоили сто и более рублей.

Хакеры рассказали CNN, что для устранения последствий взлома специалистам ФСИН потребовалось несколько дней, за которые сотни людей успели приобрести для своих близких в лагерях и тюрьмах товары по сниженным ценам.

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