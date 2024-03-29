Против школьницы возбудили уголовное дело из-за выдуманной переписки о теракте

В Саяногорске против 15-летней ученицы девятого класса школы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 2 статьи 207 УК). Об этом на своем сайте сообщило МВД по Республике Хакасия.

Там уточнили, что поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация, которая «получила распространение» в «региональном сегменте» соцсетей. Речь идет о скриншотах переписки, в которой один из собеседников предлагает другому «за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта».

По данным регионального МВД, автором публикации стала местная школьница, которая опубликовала пост в своем телеграм-канале, «желая пошутить для привлечения внимания».

«Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав скриншот вымышленной переписки, школьница разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков», — говорится в сообщении МВД.

В нем отмечается, что подписчики телеграм-канала девочки «восприняли публикацию как реальную угрозу террористического акта». Они обратились к силовикам, которые возбудили уголовное дело и провели обыск у школьницы, изъяв у нее компьютер и телефон.

В полиции уточнили, что девочка воспитывается в благополучной семье. При этом там отметили, что «уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет». Статья, по которой возбудили уголовное дело против школьницы, грозит ей максимальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы.

28 марта в Туве силовики нашли и доставили в отделение полиции 9-летнюю школьницу за то, что она написала незнакомой женщине сообщение с предложением «убить людей за 500 тысяч рублей». На ее мать составили административный протокол.

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