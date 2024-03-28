9-летнего ребенка доставили в полицию за сообщение в мессенджере

Силовики в Туве нашли и доставили в отделение полиции 9-летнюю школьницу за то, что она написала незнакомой женщине сообщение с предложением «убить людей за 500 тысяч рублей». На ее мать составили административный протокол. Об этом сообщается в соцсетях местного МВД.

«Здравствуйте. Убейте людей за 500.000р?» — написала девочка женщине, контакт которой был сохранен в вайбере ее старшей сестры. Скриншоты переписки также опубликовало МВД. На это абонентка ответила: «Здравствуйте! Не на ту нарвались, я патриот своей родины». «До свидания! Нам нужны террористы, а не защитнички», — написала девочка. После этого женщина пригрозила обратиться в ФСБ.

Ребенок испугался и попросил прощения: «Извините теть! Я просто не знала чей номер. Извините если обидела! Я сама ненавижу террористов» (орфография сохранена — «Холод»).

27 марта сотрудники МВД и ФСБ установили, что «ложную информацию в мессенджере» распространила школьница из города Чадан. Силовики доставили ее с родителями в полицию, где опросили ребенка. Девочка рассказала им, что написала сообщение женщине «от скуки».

В отношении матери школьницы составили протокол о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию (часть 1 статьи 5.35 КоАП). Саму девочку поставили на профилактический учет. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в МВД.

На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле», 23 марта, глава RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса одного из подозреваемых Шамсиддина Фаридуни. Он сказал, что за расстрел людей в концертном зале ему предложили 500 тысяч рублей, половину из которых он уже получил банковским переводом. На следующий день, 24 марта, в соцсетях появилось видео, на котором Фаридуни пытают током. Позднее его и троих других подозреваемых со следами пыток привезли в Басманный суд Москвы, который отправил их в СИЗО.

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