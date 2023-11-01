Госдума лишила мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова

Госдума проголосовала за лишение мандатов депутатов Василия Власова от партии ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России» из-за «прогулов» заседаний. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее о том, что двух депутатов собираются досрочно лишить мандатов, писали «Ведомости». В случае с Власовым поводом стало то, что он «без уважительной причины и предупреждения» пропустил более 60% заседаний комиссии по регламенту, членом которой он являлся. Руководитель комиссии Виктор Пинский заявил «Ведомостям», что за VIII созыв Власов якобы дважды отсутствовал на заседаниях более 40 дней подряд. В решении комиссии по вопросам депутатской этики говорится, что он пропускал заседания в течение более 30 дней.

В разговоре с «Ведомостями» Власов заявил, что постоянно работает в Госдуме, и связал вопрос о лишении его мандата с тем, что он «поднимает неудобные вопросы». Издание писало, что в течение последнего года в приемной депутата можно было записаться добровольцем в ЧВК Вагнера. РИА «Новости» Власов сказал, что в прошлом созыве он посетил 97,5% заседаний, в нынешнем — 98,8%.

Общаясь с Ксенией Собчак, депутат заявил, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий решил лишить его мандата «из-за большой активности». «Ему [Слуцкому] активный не нужен депутат. Ему проще вот иметь двух, которые на больничном сидят, вообще не ходят, они будут фавориты. […] А меня уберут, потому что я вопросы мобилизованных поднимаю, по “Вагнеру” и перспективам ветеранов, которые остались без рук, без ног и без удостоверений», — сказал Власов.

Василий Власов избрался в Госдуму в 2016 году, когда ему был 21 год. Он стал самым молодым депутатом в России.

Вадим Белоусов от «Справедливой России» в прошлом году был приговорен к 10 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Его обвинили в том, что с 2010 по 2014 год он вместе с тогдашним губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получил от дорожно-строительного холдинга взятку более чем на три миллиарда рублей за покровительство в сфере строительства дорог.

При этом решение о том, чтобы лишить Белоусова мандата, было принято не из-за уголовного дела, а также из-за «прогулов» заседаний.

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