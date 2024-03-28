Украина построит линию обороны длиной две тысячи километров

Украина активно строит линию фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров, которая должна будет сдержать возможное наступление российских войск. Об этом пишет газета Financial Times.

В последние месяцы российские войска последовательно продвигаются практически вдоль всей линии фронта, отмечает издание, пользуясь нехваткой боеприпасов у украинских войск и неопределенностью в вопросе будущей военной поддержки Киева его западными союзниками.

В этой ситуации Украина торопится возвести новую линию оборонительных сооружений в тылу своих текущих позиций. Как пишет издание, линия обороны состоит из траншей, бетонных бункеров, минных полей, противотанковых рвов и так называемых «зубов дракона» — бетонных пирамид, призванных помешать продвижению бронетехники противника.

Как пишет газета, многие украинские эксперты и комментаторы ранее упрекали Киев за отсутствие подготовленных оборонительных рубежей в тылу. Особенно острым этот вопрос стал в феврале, когда после многомесячного штурма российским войскам удалось взять Авдеевку в Донецкой области.

«Где вторая линия обороны?» — спрашивали эксперты, указывая на отсутствие подготовленных позиций, на которые украинские защитники Авдеевки могли бы отступить, когда их положение в городе стало безнадежным.

Директор киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорил, что военное руководство Украины испытывает «определенную эйфорию», считая, что поддержка Запада «никогда не прекратится» и позволит украинским войскам продвигаться вперед, из-за чего пренебрегает строительством укреплений позади линии фронта.

Как пишет FT, ситуация изменилась в феврале, когда новым главнокомандующим ВСУ стал генерал Александр Сырский. Заняв этот пост, он заявил, что украинская армия переходит от наступательных действий к стратегии «активной обороны».

Как полагает FT, эта стратегия означает, что Киев сосредоточится на удержании своих текущих позиций, продолжая искать слабые места и нанося удары ракетами большой дальности и беспилотниками по кораблям российского Черноморского флота и нефтеперерабатывающим предприятиям в глубине территории России.

Как заявили источники FT в западных странах, стратегия «активной обороны» должна позволить Украине нарастить свои силы и подготовиться к своему новому наступлению, которое может начаться в 2025 году.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.