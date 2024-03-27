Из России выдворят состоявшего в одном чате с атаковавшими «Крокус» мужчину

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду из-за того, что он состоял в одном чате с людьми, подозреваемыми в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

По ее словам, Файзулохонзода приехал в Россию 19 января 2024 года, получил патент на работу, встал на миграционный учет и жил в общежитии на 5-ой Советской. «По месту фактического проживания на учет не встал. Но, конечно же, не это привлекло внимание моих коллег», — написала Лебедева.

Приморский суд постановил, что Файзулохонзода состоит в группе в телеграме, «где эмиссарами террористической организации ИГИЛ проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ». Именно в этом чате якобы были завербованы совершившие теракт на «Крокус Сити Холл».

В итоге Файзулохонзоду признали виновным в нарушении миграционного законодательства (часть 3 статьи 18.8 КоАП). Ему назначили штраф в 5000 рублей и принудительное выдворение из России. Перед депортацией его поместили в Центр временного содержания иностранцев.

27 марта МВД также отчиталось о задержании 30 жителей Санкт-Петербурга, которые «могут быть причастны к организации незаконной миграции».

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что с утра понедельника 25 марта в московских судах зарегистрировали 784 постановления о нарушении правил въезда в Россию иностранными гражданами (статья 18.8 КоАП). В то же время за всю прошлую неделю было зарегистрировано 1106 таких постановлений. Издание предположило, что в столице могли ужесточить проверки в отношении людей с мигрантским опытом.

Утром 27 марта полицейские и росгвардейцы провели рейд в одном из сортировочных центров Wildberries в подмосковной Электростали. Телеграм-канал Mash писал, что проверка коснулась как минимум 5000 работников склада. Позднее в компании сообщили, что 38 сотрудников отправили «на дополнительную проверку для уточнения данных».

Читать еще Задержаны скандировавшие ксенофобные кричалки якутянке мужчины

Суд в Москве арестовал восьмерых подозреваемых в теракте в «Крокусе». Семеро из них — граждане Таджикистана. Новость об этом усилила ксенофобные настроения в России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.