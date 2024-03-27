Задержаны скандировавшие ксенофобные кричалки якутянке мужчины

Полиция задержала двух молодых людей, которые скандировали ксенофобные кричалки жительнице Якутии в московском метро. Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на сестру пострадавшей Василину. По ее словам, задержанных допрашивают силовики.

Накануне группа молодых людей, часть из которых была в масках, обступили на станции метро »Молодежная» девушку-якутянку и начали скандировать кричалку: «А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда, Россия для русских, Москва для москвичей». Один из них также угрожал девушке металлической бейсбольной битой. Кроме того, молодые люди вскидывали руку в нацистском приветствии и кричали «Слава Тесаку» («Тесак» — это прозвище известного российского неонациста Максима Марцинкевича, погибшего в тюрьме — прим. «Холода»).

Пострадавшая сняла произошедшее на видео, которое позже опубликовало движение «Азиаты России» и ряд телеграм-каналов. «Вчера вечером благодаря видео на меня вышли с УВД на московском метрополитене. Сестра сразу съездила и оставила заявление», — рассказала журналистам Василина.

В свою очередь, основатель экстремистского «Мужского государства» Владислав Поздняков утверждает, что произошедшее — «провокация» силовиков с целью дискредитировать последователей правых идей в России.

«Парни являются внештатными агентами и имеют своего куратора. Далее по задумке на них должны завести дело, с наказанием, не связанным с лишением свободы», — написал он в своем закрытом телеграм-канале, ссылаясь на некие «источники в силовом блоке».

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