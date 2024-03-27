Продажи антидепрессантов в России достигли рекордных за пять лет объемов 

В России выросли продажи антидепрессантов. С начала 2024 года было продано 3,6 миллиона упаковок таких препаратов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные аналитической компании DSM Group, аналитики которой назвали объем продаж рекордным за последние пять лет.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи препаратов выросли на 33% в натуральном значении и на 45% — в денежном. В прошлом году за первые 11 недель было продано 2,7 миллиона упаковок антидепрессантов на два миллиарда рублей.

Например, в «Аптечной сети 36,6», куда входят бренды «36,6» и «Горздрав», рассказали, что с начала года продажи антидепрессантов выросли на 41% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Представитель другого участника рынка, сети «Аптека 25», сообщил, что рост продаж за аналогичный период составил более чем 15%. В «Аптека фарма» за 11 недель 2024 года купили 1,1 миллиона упаковок антидепрессантов против 1 миллиона в 2023 году.

В сентябре 2023 года в российских аптеках возник дефицит антидепрессанта «Прозак». Он применяется для лечения депрессии. «Прозак» разработала американская фармацевтическая компания Elli Lilly. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину компания сначала заявила о приостановке поставок, а затем объявила об уходе с российского рынка. Права на поставки «Прозака» Elli Lilly передала партнеру в Центральной и Восточной Европе — компании Swizz Biopharma, которая, в свою очередь, сообщила, что поставки препарата продолжаются и прекращать их не планируется.

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