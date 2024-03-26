Брат арестованного бывшего владельца «Рено» заявил о его непричастности к теракту

Брат бывшего владельца автомобиля, который использовали напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы, Диловара Исломова Иам заявил о непричастности своего родственника к теракту.

«Диловар ни при чем, он просто продал свою машину, он не виноват и ничего не знает на эту тему. У него есть договор купли-продажи, сказали, что машина нужна для такси. Он поехал к участковому как только увидел видео в интернете [с этой машиной]», — сказал он в интервью изданию «Верстка».

Накануне по обвинению в причастности к теракту в «Крокусе» Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая Диловара Исломова, а также его брата Аминчона и отца Исроила. Известно, что Диловар — бывший владелец автомобиля Рено Симбол, на котором террористы приехали к «Крокусу», а затем покинули место теракта и направились в Брянскую область, где были задержаны. В чем конкретно обвиняют отца и брата Диловара — неизвестно.

Как отметил Иам в разговоре с журналистами, его братья «ИГИЛ не знали» и не посещали мечеть. Он также сообщил, что в России продолжают находиться жена и мать Диловара. Сам брат арестованного сейчас живет в Таджикистане.

Накануне тот же Басманный суд арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсудина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, отправив их в СИЗО до 22 мая. Всех их доставили в суд со следами избиений и пыток, которых не было на видео их задержания. Как сообщалось, в ходе избрания меры пресечения Мирзоев и Рачабализода полностью признали свою вину.

Позже были арестованы Исроиловы, а 26 марта Басманный суд Москвы арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» 32-летнего Алишера Касимова. Его отправили в СИЗО до 22 мая, сообщает «Медиазона» со ссылкой на собственного корреспондента. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, 32-летний Касимов сдавал квартиру одному из участников нападения на «Крокус» — Шамсудину Фаридуни.

23 марта глава ФСБ Александр Бортников докладывал Владимиру Путину, что всего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны 11 человек. По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек, еще 182 пострадали. Установлены личности 95 погибших.

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