После теракта в «Крокусе» третий день ищут семью из четырех человек

После теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта пропала семья из четырех человек: 51-летний Ярослав и 53-летняя Ирина Содрицовы и их дети — 28-летняя Анастасия и 23-летний Владислав.

Как рассказал журналистам муж Анастасии Андрей Емельяненко, сам он не пошел на концерт из-за работы. По его словам, в последний раз он общался с родственниками в семь часов вечера пятницы, когда они собирались на концерт. С тех пор он не может дозвониться ни до кого из членов семьи. Лучшая подруга Анастасии Алена рассказала, что перед концертом отправила Анастасии голосовое сообщение, но ответа на него так и не получила.

«Вчера было опознание [в морге]. Там их нет. Сегодня вечером должно быть еще одно, — рассказала Алена “Холоду“ днем 25 марта. — Продолжаем искать также по больницам, вдруг затерялись где-то. Пока новой информации нет. Все коллеги и друзья на связи. Мы пытаемся их найти».

Ярослав — тренер по айкибудо, Анастасия и ее мама — педагоги, Владислав – студент. Близкие семьи опубликовали ориентировки для поиска Содрицовых:

Содрицова Анастасия Ярославовна 15.10.1995 — маленького роста, 155 сантиметров, нормального телосложения, выглядит как подросток. Темные волосы, каре, есть шрамы на ногах. Была в белой рубашке, джинсах, черных сапогах, с маленькой черной сумкой.

Содрицова Ирина Евгеньевна 20.01.1971 — рост 170 сантиметров, короткие волосы коричневого цвета, нормального телосложения. Была в черном гипюровом платье, с сумкой-рюкзаком бежевого цвета.

Содрицов Владислав Ярославович 07.03.2001 — росто около 165 сантиметров, темные волосы.

Содрицов Ярослав Николаевич 21.11.1972 — среднего роста, с небольшим животом, был в сером свитере.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Незадолго до начала концерта группы «Пикник» четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям. Вскоре в здании начался пожар, который удалось ликвидировать только спустя сутки. По официальным данным, к утру 25 марта число жертв теракта увеличилось до 137 человек, 182 человека значатся пострадавшими. О количестве пропавших без вести власти не сообщали. Утром 25 марта четверых предполагаемых террористов отправили в СИЗО до 22 мая. В суд их доставили со следами пыток после задержания.

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