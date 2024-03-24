СК сообщил об увеличении числа погибших при теракте в «Крокусе» до 137

Число погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

В ведомстве сообщили, что опознаны 62 тела.

Ранее сообщалось о 133 погибших. Минздрав Подмосковья сообщил, что число пострадавших во время теракта достигло 154.

Также в Следственном комитете добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов. При осмотре места теракта следов минирования сотрудники ведомства не нашли.

Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед мероприятием в здании вооруженные боевики стали стрелять в безоружных людей.

В ходе теракта здание зала сгорело. Возгорание удалось ликвидировать примерно через сутки после произошедшего.

На следующий день после теракта ФСБ опубликовала видео, где показала задержание боевиков. Служба утверждала, что подозреваемые якобы собирались переходить границу между Россией и Украиной, их задержали в Брянской области.

The New York Times со ссылкой на источники писала, что за теракт ответственно «Исламское государство». Однако после случившегося российские провластные телеграм-каналы называли «фейком» данные о причастности ИГИЛ к теракту. Однако накануне в ИГИЛ назвали теракт в «Крокус Сити Холле» «самой жестокой атакой за последние годы».

По сообщениям СМИ, западные страны предупреждали Россию о возможном теракте. При этом Владимир Путин до произошедшего в «Крокусе» назвал «шантажом» сообщения Запада. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — заявил Путин 19 марта во время коллегии ФСБ.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.