Российские «теневые» танкеры угрожают залить нефтью берега Дании и Швеции

Нефтяные танкеры из российского теневого флота систематически отказываются брать на борт датских специалистов по навигации. Это увеличивает риск разлива нефти в опасных проливах между Балтийским и Северным морями, пишет Financial Times.

По информации датской исследовательской компании Danwatch, на которую ссылается FT, с начала января по меньшей мере 20 российских нефтяных танкеров, проходящих через Датские проливы, отказались принять на борт датских специалистов по навигации. По данным аналитической компании Kpler, эти корабли перевозили в общей сложности около 10 миллионов баррелей нефти.

«[Проходящим здесь сейчас] судам обычно около 20 лет, возможно, они не застрахованы, экипаж плохо обучен, корабли в плохом состоянии, и теперь они часто плавают без лоцмана», — подтвердил информацию председатель Союза датских лоцманов Микаэль Педерсен. По его словам, за последние четыре месяца количество таких судов, перевозящих российскую нефть и отказавшихся от обслуживания, резко выросло.

Дания предоставляет лоцманов всем крупным судам, перевозящим нефть или другие опасные грузы между Балтийским и Северным морями. Специалисты по морскому судоходству, знакомые с узкими каналами, песчаными отмелями и сильными течениями Датских проливов, помогают кораблям проходить через сложные участки, таким образом предотвращая экологические катастрофы.

В конце прошлого года страны ЕС обсуждали возможность дать Дании право проверять и при необходимости блокировать проход танкеров с российской нефтью, не имеющих западной страховки. Однако Москва может расценить любые препятствия для своих танкеров как блокаду со стороны членов НАТО, пишет FT.

2 марта 15-летний пустой нефтяной танкер «Звезда Андромеды» столкнулся с другим судном недалеко от Копенгагена, сообщал Bloomberg. Об этом стало известно 19 марта. По информации агентства, танкер направлялся в порт Приморска в Ленинградской области, чтобы 4 марта загрузить российскую нефть марки Urals. Вместо этого судно отправилось на ремонтную станцию в Дании, куда прибыло 17 марта.

Об утечках нефти не сообщалось, однако Bloomberg назвал это очередным напоминанием о рисках, которые российский теневой флот представляет даже для тех европейских стран, которые больше не участвуют в торговле с Москвой.

Ранее Financial Times писала, что танкеры теневого флота, перевозящие российскую нефть в обход санкций, недостаточно застрахованы от ее разлива. Журналисты пришли к выводу, что большинство из них страхует российская компания «Ингосстрах», в договорах которой есть пункт «об исключении санкций», который делает недействительными риски, касающиеся большинства таких кораблей. Из 20 танкеров, отказавшихся от использования датских лоцманов и прошедших через датские воды, только три были застрахованы признанной западной страховой компанией, отмечает издание.

В декабре 2022 года страны G7 вслед за Евросоюзом утвердили потолок цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель. Такое решение было принято, чтобы «не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины». В ответ российские власти создали так называемый теневой флот, собственность и контроль над которым скрыты за счет использования секретных юрисдикций. Использование таких кораблей позволяет России продавать нефть выше предельного уровня, писала FT.

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