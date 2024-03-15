Поставки нефти из России грозят Европе экологической катастрофой

Российские танкеры, которые возят нефть в обход санкций, недостаточно застрахованы от разлива нефти, что угрожает странам Европы и Азии экологической катастрофой. Об этом пишет Financial Times.

Журналисты издания совместно с датской медиа-группой Danwatch изучили утекшие документы, из которых следует, что российские нефтяные танкеры страхует московская компания «Ингосстрах». В договорах, которые она заключает с владельцами судов, есть пункт «об исключении санкций». Он делает недействительными иски, касающиеся большинства танкеров, перевозящих российскую нефть, пишет FT.

Это подвергает прибрежные страны Европы и Азии риску огромных затрат на ликвидацию возможного разлива нефти. Таким образом западные санкции, призванные ограничить доходы Москвы от продажи топлива, могли непреднамеренно увеличить уровень экологической угрозы со стороны недостаточно застрахованных судов, отмечает издание.

В декабре 2022 года страны G7 вслед за Евросоюзом утвердили потолок цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель. Такое решение было принято, чтобы «не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины». В то же время оно было направлено на «поддержку стабильности мировых энергетических рынков» и «минимизацию негативных экономических последствий» войны. С тех пор от страховых компаний и перевозчиков требуют предоставлять документы о том, что цена на нефть, которую они перевозят, не превышает установленный предел.

В ответ российские власти создали «теневой флот», собственность и контроль над которыми скрыты за счет использования секретных юрисдикций, пишет Financial Times. Это позволяет России продавать нефть выше предельного уровня. По данным Киевской школы экономики, более 90% российской нефти, экспортированной через Балтийское море в декабре 2022 года, было продано по цене выше предельной.

FT и Danwatch выявили несколько танкеров «теневого флота», которые пользуются страховкой «Ингосстраха» при проходе через воды Дании и пролив Ла-Манш по пути в Индию. В контрактах с компаниями «Ингосстрах» требует, чтобы экспорт российской нефти «соответствовал законам США, Великобритании и ЕС», и прямо ссылается на постановление ЕС, в котором описан потолок цен.

В «Ингосстрахе» изданию подтвердили, что оставляют за собой право отменить страховое покрытие для судов, нарушающих санкции. Представитель компании сообщил, что они хотят избежать риска «вторичных санкций и испорченной репутации».

На вопрос, будет ли «Ингосстрах» делать выплаты, если разлив произойдет с судна, перевозящего нефть по цене выше предельного уровня, представитель компании сказал, что его ответ «не будет отличаться» от ответа «любой другой международной страховой компании». «"Ингосстрах" не терпит такого поведения клиентов», — добавил собеседник издания.

Число танкеров, перевозящих российскую нефть без западной страховки, возросло с момента введения потолка цен, отмечает FT. За три месяца, начиная с декабря 2022 года, компания Kpler, занимающаяся анализом данных, выявила 191 рейс танкеров с сырой нефтью, вышедших из портов России в Балтийском море. Из них 140 судов не имели страховки от западных поставщиков. Многие из них были очень старыми — это отличительная черта российского «теневого флота».

Утечка документов показывает, что «Ингосстрах» застраховал несколько судов, недавно прошедших через датские воды из Балтийского моря. К ним относится 17-летний танкер Naxos, плавающий под флагом Панамы. 14 декабря 2023 года судно перевезло нефть из Приморска. Kpler определил, что это был груз от российской государственной компании «Роснефть».

По данным российской таможни, в течение двух недель с момента отхода Naxos рейсов с участием «Роснефти» по цене менее 60 долларов за баррель не было. В «Ингосстрахе» заявили, что рассмотрят этот вопрос, но добавили, что «расследование потребует некоторого времени». Caishan Ship Management, индийский судовой менеджер, управляющий судном Naxos, не ответил на запросы о комментариях.

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