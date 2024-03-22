Удары Украины по России приведут к росту цен на топливо и продукты

Обстрелы приграничных российских регионов и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы приведут ускорению инфляции и росту цен на продовольственные товары и топливо в России. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на опрошенных им экономических экспертов.

«Впереди испытание в виде возможного повышения цен на топливо», — заявил Bloomberg инвестиционный директор Astra Asset Management Дмитрий Полевой. К повышению цен, по его словам, может привести волна атак украинских дронов на российские нефтяные объекты. В последние недели такие удары стали особенно частыми.

Как писала газета Financial Times, с начала года украинские дроны атаковали по меньшей мере девять крупных российских НПЗ, а также несколько терминалов, складов и хранилищ. Наиболее массированные удары по объектам российского топливно-энергетического комплекса украинские военные нанесли в последние 10 дней.

Только с 12 по 16 марта украинские дроны атаковали пять российских НПЗ в четырех российских регионах. В результате на трех НПЗ начались пожары, а еще один приостановил свою работу.

По данным Bloomberg, из-за украинских атак остановлена десятая часть нефтеперерабатывающих мощностей России. Агентство отмечает, что на цены на бензин на заправках эта ситуация пока почти не повлияла, но на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин и дизельное топливо уже подорожали.

Развернутая Украиной кампания по дестабилизации работы российской нефтяной отрасли вызвала беспокойство даже в США. В Белом доме опасаются, что украинские удары могут в конечном итоге привести к росту цен на нефть в мировом масштабе, в связи с чем Вашингтон призвал Киев прекратить атаковать российские НПЗ.

В свою очередь, регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы граничащей с Украиной Белгородской области грозят ускорением инфляции и ростом цен на продовольственные товары. Как отмечает Bloomberg, этот российский регион является одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции в стране, на долю которого приходится 14% выращиваемого в России скота и птицы.

«Атаки на Белгородскую область могут нанести удар по попыткам Банка России снизить инфляцию по двум причинам. Во-первых, этот регион является ключом к продовольственной безопасности России, а нарушение ведения сельского хозяйства приведет к росту цен на продукты питания по всей стране. Во-вторых, если белгородцы начнут массово переезжать в регионы, находящиеся дальше от боевых действий, это может означать рост спроса и цен на жилье и товары по всей России. Одним из компенсирующих факторов инфляции может стать снижение потребительской уверенности из-за атак, поскольку домохозяйства решают сохранить более ликвидные сбережения вместо того, чтобы покупать дорогостоящие товары», — пояснил экономист Алекс Исаков.

По данным Bloomberg Economics, в граничащих с Украиной российских регионах рост цен на продукты питания уже на пять процентных пунктов выше, чем в Москве. Если обстрелы этих областей продолжатся, эта инфляция может распространиться и на другие регионы. Учитывая, что на долю продуктов питания приходится 40% индекса потребительских цен, такое развитие событий может стать серьезной проблемой для Банка России, отмечает агентство.

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