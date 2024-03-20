В мире стало больше доброты и меньше одиночества

Группа исследователей в партнерстве с ООН и центром исследования благополучия при Оксфордском университете опубликовала World Happiness Report — ежегодный доклад, посвященный изменению уровня счастья и благополучия во всем мире. Из него следует, что пандемия сделала нас отзывчивее — во всем мире увеличилось число людей, которые так или иначе помогали нуждающимся. Число тех, кто ощущает себя одиноким, оказалось в два раза меньше, чем чувствующих социальную поддержку.

Согласно данным отчета, пандемия, несмотря на свои негативные последствия, привела к росту уровня отзывчивости. Люди стали больше помогать друг другу, и этот тренд особенно заметен среди тех, кто родился после 1980 года. Почти по всему миру преобладающее чувство социальной поддержки более чем в два раза превысило чувство одиночества.

Исследование также констатирует наличие взаимосвязи между благополучием и риском развития деменции в пожилом возрасте. Люди, которые в молодости имели более высокий уровень благополучия, оказались менее подвержены этому риску.

Значительная часть доклада посвящена Индии — стране, которая по количеству пожилых людей среди населения уступает только Китаю. Исследование показало, что в Индии, как и в западных странах с высоким уровнем достатка, пожилые люди оказываются счастливее молодежи. Ученые также выяснили, что пожилые люди с высшим и средним образованием больше удовлетворены жизнью, чем люди с уровнем образования ниже. В то же время пожилые женщины в Индии оказались менее счастливыми по сравнению с ровесниками-мужчинами.

Ключевыми факторами, влияющими на удовлетворенность жизнью у пожилых индийцев, стали жизненные условия, отсутствие дискриминации и здоровье.

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