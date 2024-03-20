Молодежь западных стран оказалась несчастнее взрослых

Молодые люди в западных странах менее счастливы, чем старшие поколения, так как они страдают «эквивалентом кризиса среднего возраста». Об этом сообщает The Guardian.

Авторы исследования, которое включает в себя 140 стран, зафиксировали «приводящее в замешательство падение [уровня счастья молодежи], особенно в Северной Америке и Западной Европе», отметил директор Центра исследований благополучия Ян-Эммануэль Де Неве. В Западной Европе молодежь может стать менее счастливой, чем те, кто старше, уже через год или два.

Ранее в течение 12 лет люди в США в возрасте от 15 до 24 лет считались счастливее, чем старшие поколения.

Благополучие и эмоциональное здоровье в детском возрасте приводят к большей удовлетворенности жизнью во взрослом возрасте. The Guardian отмечает, что, согласно более ранним исследованиям, подростки и молодежь, более удовлетворенные жизнью, позже, во взрослом возрасте, обладали более высоким доходом даже с учетом различий в образовании, интеллекте, физическом здоровье и самооценке.

Главный хирург США Вивек Мурти отметил, что одной из причин снижения уровня счастья среди молодежи могут быть соцсети. Он считает, что разрешить детям пользоваться соцсетями — это все равно, что дать им лекарство, безопасность которого не доказана. Врач призвал к международным действиям по улучшению реальных социальных связей между молодежью.

Всемирный доклад о счастье отслеживает благополучие людей: для этого респондентов спрашивают об их положительных и отрицательных эмоциях, а также о том, как они оценивают свою жизнь. Финляндия, Дания и Исландия вошли в тройку самых счастливых стран.

В топ-20 самых счастливых стран впервые вошли Кувейт и Коста-Рика. Наименее счастливыми оказались Афганистан и Ливан. Самый высокий скачок уровня счастья исследователи зафиксировали в Сербии. Также в число стран, где этот показатель вырос, вошли многие африканские страны, Камбоджа, Россия и Китай.

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