ЦИК отчитался о победе Путина на президентских выборах

По итогам обработки 99,67% протоколов избирательных участков победу на президентских выборах в России одержал Владимир Путин, набрав 87,32% голосов избирателей. Таковы данные подсчетов Центральной избирательной комиссии.

Остальные три кандидата набрали менее 5% голосов каждый. Так, за Николая Харитонова от КПРФ проголосовали 4,3% избирателей, Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 3,82% голосов, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%.

Итоговая явка, по данным на 18:00 по московскому времени 17 марта, составила 74,22%. А явка на дистанционном электронном голосовании, как сообщили в Минцифры, — 94%.

Оба показателя — и явка и количество голосов, отданных за Путина, — существенно превысили результаты президентских выборов в 2018 году. Тогда правом голоса воспользовались 67,54%, а Путин набрал 76,69% голосов.

Данные с некоторых избирательных участков существенно выбивались из общей картины. Так, на участке №95 в Барнауле Николай Харитонов получил 763 голоса, что оказалось в десять раз больше, чем количество голосов за Владимира Путина. После того, как об этом написали СМИ, стало известно, что на участке заново пересчитывают голоса. О результатах пересчета не сообщалось.

Выступая в Гостинном дворе после закрытия избирательных участков в России, Путин впервые публично произнес фамилию «Навальный». Он назвал смерть политика в колонии «печальным событием» и напомнил, что в исправительных учреждениях США такое тоже «бывало и неоднократно». Путин также подтвердил появившиеся ранее в прессе сообщения о готовившемся обмене Навального на россиян, находящихся в заключении в странах Запада.

По словам Путина, только услышав такое предложение он немедленно на него согласился, но при одном условии — «чтобы он не возвращался».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.