Участники «голой вечеринки» отчитались о походе на выборы

Участники «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» отчитались о походе на президентские выборы. 16 марта организаторка мероприятия Анастасия Ивлеева выложила в своих соцсетях фотографию с подписью «Та самая дверь» и эмодзи российского флага. В конце февраля телеведущая написала, что впервые посмотрела послание Путина Федеральному собранию, и пообещала голосовать за «инициативы и проекты, которые были озвучены».

Певец Дима Билан, который также участвовал в вечеринке, опубликовал видео своего похода на избирательный участок в первый день выборов. «Выполнил свой гражданский долг, проголосовал», — сказал музыкант. В этот же день, 15 марта, на избирательный участок пришел Филипп Киркоров со своим отцом Бедросом.

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Певица Глюкоза тоже выложила в инстаграм сторис с видео голосования. Журналистка и ведущая Ксения Собчак на третий день выборов выложила скриншот с электронного голосования и подписала: «Собчак: заходит в электронную дверь. Лолита, ты следующая». Певица Лолита ответила ей, что проголосовала через ДЭГ еще 15 марта, «но скрин сделать не додумалась».

Знаменитости, которые участвовали в «голой вечеринке» в декабре 2023 года, были вынуждены публично извиняться перед патриотическими сообществами и российскими властями, которых возмутило мероприятия. Так, Настя Ивлеева начала писать про обстрелы Белгорода и поздравила с 23 февраля «тех, кто на фронте и в тылу». Дима Билан в январе 2024 года приехал в оккупированную часть Донецкой области Украины, а в феврале перед ранеными российскими военными и сотрудниками госпиталя в Горловке выступил Филипп Киркоров. Лолита заявила, что планирует восстановить храм «на одной из новых территорий России».

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