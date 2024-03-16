Для американского криптомагната запросили до 50 лет тюрьмы

Прокуроры запросили до 50 лет тюрьмы для американского криптобизнесмена Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает Financial Times. Основателя рухнувшей криптобиржи FTX судят за организацию «одного из крупнейших финансовых махинаций в истории». Приговор огласят в конце марта.

32-летнего Бэнкмана-Фрида обвиняют по семи эпизодам мошенничества и отмывания денег. По версии следствия, он украл более восьми миллиардов долларов у нескольких тысяч человек. Уголовное дело на бизнесмена завели после краха основанной им и одной из крупнейших на тот момент криптобирж FTX, что спровоцировало обвал крипторынка в ноябре 2022 года.

Адвокаты криптомагната подали иск с просьбой проявить к нему снисходительность и приговорить к лишению свободы на срок не более 6,5 лет. Они назвали своего клиента «самоотверженным» молодым человеком, «посвятившим жизнь благотворительности». Ранее сотрудники службы пробации рекомендовали приговорить криптомагната к 100 годам заключения. Его адвокаты назвали этот срок «гротескным» и «варварским».

Прокуроры считают, что если бизнесмен будет освобожден в достаточно молодом возрасте, у него будет возможность снова заняться мошенничеством.

Сэм Бэнкман-Фрид — основатель криптобиржи FTX и хедж-фонда Alameda. В 2021 году его состояние оценивалось в 8,7 миллиарда долларов, а уже через год — в 24 миллиарда. На пике популярности, в 2021 году, аудитория FTX составляла порядка 1,2 миллиона пользователей. Криптобиржа считалась третьей в мире по объему операций. После того, как в середине 2022 года к FTX появились претензии регулирующих органов США, а в прессе начали появляться разоблачительные материалы о махинациях вокруг биржи, она рухнула.

Бэнкмана-Фрида задержали на его вилле на Багамских островах. Он находится под стражей с августа 2023 года. Прокурор Дэмиан Уильямс говорил, что Бэнкман-Фрид совершил «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории».

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