Рекордное число мужчин с инвалидностью объяснили ошибкой в статистике

Фонд пенсионного и социального страхования исправил данные о рекордном числе мужчин с инвалидностью за 2023 год после обращения «Медиазоны». Об этом сообщило само издание.

Ранее фонд отчитался, что за прошлый год в России зарегистрировали 2,17 миллиона мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет. Опубликованные на сайте Росстата данные проанализировала «Верстка».

Издание со ссылкой на фонд отмечало, что в 2023 году число мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет увеличилось на 507 тысяч человек или на 30%. В 2022 году в России было 1,67 миллиона мужчин с инвалидностью в этой возрастной категории. Такие данные говорили о рекордном приросте за восемь лет.

«Медиазона» обнаружила, что эти данные расходились с более подробными выкладками фонда отдельно по каждому возрасту. Согласно ним, число мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет практически не изменилось: в 2022 их было 1,67 миллиона, в 2023 — 1,72 миллиона. Незначительный рост был заметен лишь в возрастной группе от 18 до 30 лет.

После обращения «Медиазоны» в Фонд пенсионного и социального страхования ошибка на сайте Росстата была исправлена. Издание отмечает, что ошибка в публикации была связана с повышением пенсионного возраста: до реформы «трудоспособными мужчинами» считали людей до 59 лет, а после – до 63-х. Когда специалисты считали, сколько в России мужчин с инвалидностью, они использовали количество трудоспособных людей. Потому в итоге они по ошибке включили мужчин с инвалидностью в возрасте от 60 до 63 лет в возрастную категорию «31-59 лет».

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