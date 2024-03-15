Россия нанесла ракетный удар по Одессе 

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

По предварительной информации, погибли 14 человек, среди которых есть местные жители, а также медик и спасатель. Еще по меньшей мере 46 человек пострадали. Всего, как сообщается, было два ракетных удара.

«К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжелораненые», — написал Кипер.

В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура: десять частных домов, станция техобслуживания и газопровод. 16 марта объявлен в Одессе и области днем траура.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что жертвами российского удара стали 16 человек. Еще как минимум 73 человека, по его данным, получили ранения.

В ночь на 15 марта российские войска нанесли по Украине комбинированный удар дронами-камикадзе «Шахед» и ракетами. Как сообщили в ВСУ, всего было выпущено семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям, одна авиационная ракета Х-59 – по Полтавской области, а также 27 дронов. Все 27 беспилотников, как утверждается, удалось сбить.

В начале марта российская армия нанесла удар по Одессе во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Там он встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. «В конце визита раздались звуки воздушной тревоги и взрывов совсем рядом с нами. У нас не было времени укрыться в безопасном месте», — сказал Мицотакис на совместной пресс-конференции с Зеленским. Тогда ни сам Владимир Зеленский, ни кто-либо из греческой делегации не пострадал.

Обновлено в 18:11, добавлена информация Клименко.

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