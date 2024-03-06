Кортеж Зеленского мог попасть под обстрел в Одессе

Кортеж Владимира Зеленского попал под обстрел в Одессе, утверждает греческое издание Protothema со ссылкой на источники в правительстве Греции.

По информации журналистов, в момент обстрела Одессы кортеж Зеленского находился в 150 метрах от греческой делегации, которую возглавляет премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Издание утверждает, что кортеж якобы был атакован российской ракетой в 11:43. Ни сам Владимир Зеленский, ни кто либо из греческой делегации не пострадал, отмечает издание.

Встреча Зеленского с Мицотакисом продлилась 45 минут, после чего лидеры стран выступили на совместной пресс-конференции. Как отмечает Protothema, она не транслировалась в прямом эфире из соображений безопасности.

Тем не менее, кадры распространились в телеграм-каналах. На них президент Украины рассказал о погибших и раненых в результате сегодняшнего удара по Одессе. По его словам, в момент атаки он вместе с премьер-министром Греции находился в порту.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. […] Всех деталей еще не знаю, но знаю, что есть погибшие и раненые», — сказал он.

Греческий премьер-министр Мицотакис во время выступления на пресс-конференции также заявил, что во время удара он вместе с Зеленским находился в одесском порту.

«Президент Зеленский с командой объяснял значение порта и рассказывал, что делается для его восстановления. В частности, мы увидели, какие разрушения претерпел порт в результате атак. В конце визита мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами», — цитирует Мицотакиса агентство «Укринформ».

6 марта в Одессе примерно на 40 минут объявляли воздушную тревогу. Издание «Суспiльне» сообщало о взрыве. Украинские власти официально не подтверждали, что атаке подвергся кортеж Зеленского.

После появления сообщений на эту тему в СМИ над Черным морем усилилась активность разведывательной авиации НАТО, написал телеграм-канал «Военный обозреватель».

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